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Опубликовано 22 сентября 2022, 17:16

В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума

В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, которые готовили теракты для срыва референдума. Об этом говорится в заявлении областного ГУ МВД.

В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума. Видео © Telegram / ГУ МВД Херсонской области

"На территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, силовики ликвидировали одного фигуранта террористической ячейки при оказании вооружённого сопротивления, а четверо были задержаны.

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Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.

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Telegram / ГУ МВД Херсонской области

Никита Осипов
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