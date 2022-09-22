В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума
В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, которые готовили теракты для срыва референдума. Об этом говорится в заявлении областного ГУ МВД.
В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума. Видео © Telegram / ГУ МВД Херсонской области
"На территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, силовики ликвидировали одного фигуранта террористической ячейки при оказании вооружённого сопротивления, а четверо были задержаны.
Напомним: референдум в ДНР о присоединении к России состоится 23–27 сентября. Аналогичную дату также выбрали и власти Луганской Народной Республики. Кроме того, вслед за республиками о данном решении объявили Херсонская и Запорожская области. Таким образом, регионы одновременно проведут референдумы о вхождении в Россию.
Telegram / ГУ МВД Херсонской области