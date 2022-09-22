В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, которые готовили теракты для срыва референдума. Об этом говорится в заявлении областного ГУ МВД.

В Херсоне правоохранители задержали диверсантов, готовивших теракты для срыва референдума. Видео © Telegram / ГУ МВД Херсонской области

"На территории Херсона обнаружена и обезврежена диверсионно-разведывательная группа, планировавшая осуществление террористических актов на объектах гражданской инфраструктуры, целью которых являлись срыв мероприятий по проведению референдума, запугивание гражданского населения", — сказано в сообщении.