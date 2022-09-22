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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 17:17
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В России запустили горячую линию по вопросам мобилизации

Чернышенко: Горячая линия 122 задействована для вопросов по частичной мобилизации

С сегодняшнего дня, 22 сентября, горячая линия 122 задействована для ответов на вопросы по объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации", — сказал Чернышенко журналистам.

По его словам, также ответы от кабинета министров и Минобороны РФ можно будет прочитать на сайте "Объясняем.рф".

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Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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Flickr / Karolina Kabat

Наталья Исакова
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