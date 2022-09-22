В России запустили горячую линию по вопросам мобилизации

С сегодняшнего дня, 22 сентября, горячая линия 122 задействована для ответов на вопросы по объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации", — сказал Чернышенко журналистам.