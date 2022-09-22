В России запустили горячую линию по вопросам мобилизации
Чернышенко: Горячая линия 122 задействована для вопросов по частичной мобилизации
С сегодняшнего дня, 22 сентября, горячая линия 122 задействована для ответов на вопросы по объявленной в стране частичной мобилизации. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства с сегодняшнего дня мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по частичной мобилизации", — сказал Чернышенко журналистам.
По его словам, также ответы от кабинета министров и Минобороны РФ можно будет прочитать на сайте "Объясняем.рф".
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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