"Цель правительства ясна": Финский премьер призвала закрыть границу для российских туристов
Премьер Финляндии призвала положить конец российскому туризму и транзиту
Российский туризм, так же как и транзит граждан через Финляндию, должен быть остановлен из-за начала частичной мобилизации в РФ. С соответствующим заявлением выступила глава финского кабмина Санна Марин.
"Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию", — сказала она в ходе брифинга.
Марин добавила, что сейчас пока не известно, сможет ли Финляндия полностью прекратить выдачу виз россиянам, но если получится хотя бы сократить их число, то это уже будет хорошей новостью. Проработкой визового вопроса в ближайшее время займутся МИД и МВД совместно с пограничной службой страны.
А ранее стало известно, что Финляндия готовит полный запрет на въезд для россиян. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто отметил, что Хельсинки не хотят быть транзитной территорией даже для шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ другие государства ЕС. Напомним, что парламент Литвы решил запретить с 19 сентября въезд гражданам России с любыми шенгенскими визами, о таком же решении сообщили в Эстонии, Латвии и Польше.
Unsplash