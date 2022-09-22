"Цель правительства ясна": Финский премьер призвала закрыть границу для российских туристов

Российский туризм, так же как и транзит граждан через Финляндию, должен быть остановлен из-за начала частичной мобилизации в РФ. С соответствующим заявлением выступила глава финского кабмина Санна Марин.

"Цель правительства предельно ясна. Мы считаем, что российский туризм должен быть остановлен, а также транзит через Финляндию", — сказала она в ходе брифинга.