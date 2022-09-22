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22 сентября, 17:39

В Генштабе заверили, что предстоящий призыв на срочную службу не связан с проведением СВО

Предстоящий призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — подчеркнул он.

Цимлянский добавил, что все призывники-срочники вне зависимости от наличия специальности будут служить на территории России.

Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации

Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации

Ранее в Генштабе рассказали, на какие должности могут привлечь россиянок в рамках мобилизации. В их числе — медработники, при этом потребность в таких специалистах, как считают в ведомстве, минимальная.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Никита Осипов

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