В Генштабе заверили, что предстоящий призыв на срочную службу не связан с проведением СВО

Предстоящий призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — подчеркнул он.

Цимлянский добавил, что все призывники-срочники вне зависимости от наличия специальности будут служить на территории России.