В Генштабе заверили, что предстоящий призыв на срочную службу не связан с проведением СВО
Предстоящий призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.
"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — подчеркнул он.
Цимлянский добавил, что все призывники-срочники вне зависимости от наличия специальности будут служить на территории России.
Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации
Ранее в Генштабе рассказали, на какие должности могут привлечь россиянок в рамках мобилизации. В их числе — медработники, при этом потребность в таких специалистах, как считают в ведомстве, минимальная.
ТАСС / Кирилл Кухмарь