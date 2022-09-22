Кабмин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян
Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в телеграм-канале.
Так, призванные по частичной мобилизации граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Как следует из постановления, соответствующие документы на время их отсутствия будут приостановлены, но не расторгнуты. Таким образом, рабочие места сохранятся.
"Решение принято для обеспечения социально-трудовых гарантий граждан. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года", — добавили в пресс-службе кабмина.
Напомним: 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
VK / Правительство России