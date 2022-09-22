Кабмин утвердил постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных россиян

Правительство России утвердило постановление о сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

Так, призванные по частичной мобилизации граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. Как следует из постановления, соответствующие документы на время их отсутствия будут приостановлены, но не расторгнуты. Таким образом, рабочие места сохранятся.