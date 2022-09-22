Шоу "Известь" отметит трёхлетие двумя праздничными спецвыпусками
Информационно-сатирическое шоу "Известь" ведущего Comedy Radio Святослава Савченко по случаю трёхлетия подготовило целых два спецвыпуска, в которых собрались все ведущие программы. Также на огонёк заглянула и коллега из Поднебесной — из "Известь. Китай" Фейя Цзоу и соведущая "Анекдот Шоу" Кристина Нуар, сообщают создатели проекта.
"С сентября 2019 года вышло более 170 новостных выпусков, десятки спецвыпусков, более полусотни интервью. <...> Мы прочитали тысячи добивок к новостям и десятки тысяч комментариев. Обратная связь от зрителей — это самое важное. Нам очень дорого видеть, что проект откликается у аудитории", — отметил Савченко.
Стоит отметить, что за три года существования проект претерпел множество изменений, максимально приблизившись к формату Late Night, как в декорациях, так и в наполнении программы. С этого года "Известь" выходит на всех доступных площадках. Первый специальный выпуск уже можно посмотреть на YouTube и VK. Шоу также выходит на RuTube, в "Одноклассниках" и "Яндекс.Дзен". Как отметил продюсер Владимир Микулич, он вместе с командой пришёл к выводу, что даже в сложные времена в эфире нужен позитив, поэтому новый сезон "Извести" будет наполнен новостями, которые могут заставить зрителя отвлечься и даже улыбнуться.
А ранее стало известно, кто заменит сбежавшую из России Светлану Лободу в шоу "Голос. Дети" на Первом канале. Приём заявок на участие в новом сезоне популярного проекта для юных дарований проводился в августе – начале сентября.
Пресс-служба шоу "Известь"