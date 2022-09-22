Шоу "Известь" отметит трёхлетие двумя праздничными спецвыпусками

"С сентября 2019 года вышло более 170 новостных выпусков, десятки спецвыпусков, более полусотни интервью. <...> Мы прочитали тысячи добивок к новостям и десятки тысяч комментариев. Обратная связь от зрителей — это самое важное. Нам очень дорого видеть, что проект откликается у аудитории", — отметил Савченко.

Стоит отметить, что за три года существования проект претерпел множество изменений, максимально приблизившись к формату Late Night, как в декорациях, так и в наполнении программы. С этого года "Известь" выходит на всех доступных площадках. Первый специальный выпуск уже можно посмотреть на YouTube и VK. Шоу также выходит на RuTube, в "Одноклассниках" и "Яндекс.Дзен". Как отметил продюсер Владимир Микулич, он вместе с командой пришёл к выводу, что даже в сложные времена в эфире нужен позитив, поэтому новый сезон "Извести" будет наполнен новостями, которые могут заставить зрителя отвлечься и даже улыбнуться.