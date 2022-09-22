Стало известно, кто заменит сбежавшую из России Лободу в шоу "Голос. Дети"

Стали известны имена наставников нового сезона проекта "Голос. Дети". В последние месяцы зрители гадали, кто займёт место сбежавшей из России Светланы Лободы, и вот интрига раскрыта. В 10-м сезоне популярного шоу с юными дарованиями будут работать пришедшая на смену Лободе певица МакSим, а ещё Егор Крид и Баста.

Когда программа стартует в эфире Первого канала, пока непонятно, пишет StarHit. Приём заявок на участие в новом сезоне проекта "Голос. Дети" проводился в августе – начале сентября.