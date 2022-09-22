Сергей Зверев надел мантию и собрался в военкомат, чем озадачил подписчиков

Эксцентричный парикмахер и шоумен Сергей Зверев всегда гордился тем, что служил в рядах Вооружённых сил СССР. Вчера, когда в России объявили частичную мобилизацию, артист дал понять, что готов отдать долг родине. Зверев опубликовал видео, как поднимается по лестнице в королевской мантии, а на фоне играет его хит "Ради тебя". "Как вы думаете, не сильно ли вызывающе я одет для военкомата???" — поинтересовался стилист у подписчиков.

Поклонники Зверева переполошились, оставив больше 840 комментариев под записью. К слову, многие оценили порыв звезды. Вот что написали под постом: "В самый раз", "Я ни грамма не удивлюсь, если Сергей действительно пойдёт в военкомат! Боевой мужчина!!!". Нашлись и те, кому "совсем не смешно". Ещё на связь вышла некая Ксения, назвавшаяся родственницей артиста: "Сергей, что ты думаешь насчёт мобилизации? Если придётся, пойдёшь? ВДВ?" Этой девушке шоумен ответил коротко: "ПВО", на что получил реакцию "Так ты едешь? Все Гужиры (село в Бурятии. — Прим. Лайфа) смотрят! Наши деды смотрят!" Эта реплика подписчицы осталась без ответа.