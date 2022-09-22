На бронзовом памятнике Шатунову не будет белых роз, и вот почему
Семья скоропостижно умершего Юрия Шатунова определилась с эскизом памятника бывшему солисту группы "Ласковый май". Как рассказала вдова артиста Светлана, вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой они единогласно выбрали один из вариантов. Имя автора будущей скульптуры Шатунова не раскрыла: какое-то время он хочет оставаться инкогнито, чтобы шумиха вокруг проекта не отвлекала от работы.
"Автор, предвидя возможные замечания поклонников Юры, просил передать, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании полноразмерной фигуры Юры. А данный эскиз — это набросок памятника небольшого размера, 60 сантиметров", — поделилась Светлана Шатунова в беседе с aif.ru.
Памятник представляет собой постамент, на котором Юрий Шатунов стоит с микрофоном в руках. Была идея разместить на монументе белые розы, но её отвергли. Семья решила, что лучше, если на могиле кумира 90-х будут живые цветы, например полевые. "Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы или ромашки, он их тоже любил. У него даже песня есть "Ромашки", которую он выпустил десять лет назад".
Как выглядит эскиз памятника Юрию Шатунову. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yuriy_shatunov
Когда на могиле Шатунова появится памятник, пока не ясно. Фигуру певца отольют из бронзы, её высота составит 216 сантиметров. Постамент (один метр двадцать сантиметров) выполнят из чёрного камня, надписи на нём — имя и автограф — планируется сделать из бронзы.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт. По некоторым данным, исполнитель хитов "Белые розы" и "Седая ночь" перед смертью отдыхал с друзьями. Компания устроила посиделки с пивом и раками, и Шатунов стал жаловаться на сердце. Лайф показал на видео последние минуты жизни Шатунова.
Открытая церемония прощания с экс-солистом "Ласкового мая" прошла 26 июня на Троекуровском кладбище. Онлайн и очно на ней присутствовало более 77 тысяч человек. Тело Шатунова кремировали. Часть праха захоронили в Москве, другую забрала в Германию семья артиста.