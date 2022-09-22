На бронзовом памятнике Шатунову не будет белых роз, и вот почему

Семья скоропостижно умершего Юрия Шатунова определилась с эскизом памятника бывшему солисту группы "Ласковый май". Как рассказала вдова артиста Светлана, вместе с детьми Дэннисом и Эстеллой они единогласно выбрали один из вариантов. Имя автора будущей скульптуры Шатунова не раскрыла: какое-то время он хочет оставаться инкогнито, чтобы шумиха вокруг проекта не отвлекала от работы.

"Автор, предвидя возможные замечания поклонников Юры, просил передать, что максимальное портретное сходство будет достигаться при создании полноразмерной фигуры Юры. А данный эскиз — это набросок памятника небольшого размера, 60 сантиметров", — поделилась Светлана Шатунова в беседе с aif.ru.

Памятник представляет собой постамент, на котором Юрий Шатунов стоит с микрофоном в руках. Была идея разместить на монументе белые розы, но её отвергли. Семья решила, что лучше, если на могиле кумира 90-х будут живые цветы, например полевые. "Пусть у Юры на могиле всегда будут живые белые розы или ромашки, он их тоже любил. У него даже песня есть "Ромашки", которую он выпустил десять лет назад".

Как выглядит эскиз памятника Юрию Шатунову. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / yuriy_shatunov