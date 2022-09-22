Эндокринолог назвала четыре неочевидных продукта, которые защитят от простуды

Все знают, что для повышения иммунитета и профилактики простудных заболеваний в осенне-зимний период нужно непременно употреблять в пищу чеснок, мёд, имбирь и лимоны. Но мало кто в курсе, что есть и другие продукты, стимулирующие работу организма и защищающие от болезней. Что есть, чтобы не заболеть, рассказала врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог клиники академика Ройтберга Елена Евдокимова.

Сало для повышения иммунитета

Сало наполнено большим количеством арахидоновой кислоты, повышающей противовирусные свойства в организме. Фото © Wikimedia Commons / Roland Geider (Ogre)

Укреплению здоровья способствует употребление сала. Твёрдый животный жир содержит большое количество арахидоновой кислоты. Она повышает противовирусные свойства в организме, а ещё обладает достаточно высоким эффектом профилактики вирусных заболеваний.

Семена подсолнуха помогут не заболеть

Очищенные семена подсолнуха — кладезь жирорастворимых витаминов А, D и E. Ещё семечки содержат большое количество минералов, обладающих иммуномодулирующим эффектом.

Тыква для укрепления иммунитета

Тыква содержит огромное количество микроэлементов и каротиноидов, которые укрепляют иммунитет. Причём полезны многие блюда из этого растения: сок, пюре, тыквенный крем-суп. Фото © Pexels / Александр Габона

К продуктам, польза которых неочевидна, эндокринолог Елена Евдокимова отнесла и тыкву. В этом растении содержится огромное количество каротиноидов и микроэлементов — именно они очень выраженно укрепляют здоровье.

Полезны многие блюда, приготовленные из тыквы: сок, пюре, крем-суп, а также запечённая тыква Елена Евдокимова Эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD)

Кефир нормализует микрофлору

В основе кефира — кефирные грибки (симбиотическая культура бактерии дрожжей). У тех, кто пьёт кефир, укрепление иммунитета происходит посредством нормализации микрофлоры. Кроме того, кефир содержит витамин D, эффективно усваивающийся в организме, пишет "Газета.ru".

Этот продукт является ценным источником животного легко усваиваемого белка Елена Евдокимова Эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов и Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD)