На Сахалине казаки-добровольцы явились в военкоматы, не дожидаясь повесток

Казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества 22 сентября прибыли в военные комиссариаты региона. Не дожидаясь повесток, они явились туда в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

"По традиции ранним утром поддержать казаков перед убытием к месту сборов собрались семьи и духовники казачьих обществ, которые провели молебны и благословили казаков на ратное дело. Испокон веков казаки были войнами, защитниками своего Отечества. В современных реалиях традиции воинского служения остаются актуальными по сей день", — отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов.