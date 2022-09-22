На Сахалине казаки-добровольцы явились в военкоматы, не дожидаясь повесток
Казаки-добровольцы прибыли в военные комиссариаты без повесток. Обложка © VK / Сахалино-Курильское окружное казачье общество
Казаки Сахалино-Курильского окружного казачьего общества 22 сентября прибыли в военные комиссариаты региона. Не дожидаясь повесток, они явились туда в рамках объявленной в России частичной мобилизации.
"По традиции ранним утром поддержать казаков перед убытием к месту сборов собрались семьи и духовники казачьих обществ, которые провели молебны и благословили казаков на ратное дело. Испокон веков казаки были войнами, защитниками своего Отечества. В современных реалиях традиции воинского служения остаются актуальными по сей день", — отметил атаман Сахалино-Курильского окружного казачьего общества Александр Агибалов.
Он подчеркнул, что в текущей ситуации особенно важно сплотиться и поддержать решение президента страны Владимира Путина, присоединившись к борьбе за сохранение русского мира.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.