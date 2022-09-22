Боррель заявил о подготовке ЕС пакета новых экономических санкций против РФ

Новые санкции в отношении россиян и ограничивающие экономические меры готовит Евросоюз против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине.

"Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имён, а также изучает введение экономических санкций", — сказал Боррель.

Он уточнил, что экономические санкции будут направлены на технологическую часть отношений Евросоюза с Россией.