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22 сентября, 18:33

Боррель заявил о подготовке ЕС пакета новых экономических санкций против РФ

Новые санкции в отношении россиян и ограничивающие экономические меры готовит Евросоюз против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам министерского заседания СБ ООН по Украине.

"Совет [ЕС] изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц, я не могу сейчас назвать их имён, а также изучает введение экономических санкций", сказал Боррель.

Он уточнил, что экономические санкции будут направлены на технологическую часть отношений Евросоюза с Россией.

Еврокомиссия готовит новые антироссийские санкции

Еврокомиссия готовит новые антироссийские санкции

Ранее Лайф писал, что ЕС пригрозил России и Донбассу санкциями за референдумы. Также дополнительные рестрикции будут "максимально быстро" наложены на руководство РФ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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ТАСС / АР / Julia Nikhinson

Арина Родионова

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