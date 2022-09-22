Дмитрий Гоблин Пучков прокомментировал начало частичной мобилизации

Известный российский публицист и блогер Дмитрий Гоблин Пучков поддержал решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации в рамках военной спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Родину нужно защищать, и это даже не обсуждается.

"Есть приказы, которые следует исполнять, не рассуждая. <...> Страна тихо переезжает на военные рельсы, нравится кому-то или не нравится. И вопросы не будем задавать. Либо вы доверяете своему командованию, либо с вами разберутся несколько другими способами и методами. Так устроена жизнь", — сказал блогер в эфире радио "Комсомольская правда".

Пучков отметил, что в 18 лет его никто не спрашивал, хочет он служить или нет, поскольку он был обязан это делать. Поэтому все, кто давал присягу, сегодня должны встать на защиту страны, другие варианты попросту исключены. По его мнению, Российская армия по умолчанию не может быть контрактной, потому что бойцов на такую огромную территорию попросту может не хватить. Если в нынешней ситуации мобилизация нужна ради победы нашей страны, то "деваться некуда", резюмировал публицист.