Учёные обнаружили неожиданную пользу холода до дрожи

Холод до дрожи улучшает обмен веществ у людей с ожирением. Об этом говорится в публикации учёных из Маастрихтского университета, что в Нидерландах. Их работа была представлена на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Стокгольме.

Исследователи решили провести эксперимент с 11 мужчинами и четырьмя женщинами. Последние были в постменопаузе. Этих людей на протяжении десяти дней подвергали воздействию холода. Все они были с избыточным весом или ожирением. Испытуемые дрожали от холода в течение одного часа в сутки.

В ходе исследования выяснилось, что такое состояние приводило одновременно как к уменьшению средней концентрации глюкозы в плазме натощак, так и увеличению чувствительности к ней. Учёные также заметили, что объёмы триглицеридов и свободных жирных кислот в плазме натощак уменьшились на 32% и 11%. Кроме того, снизилась частота сердечных сокращений.

Раньше исследователям было известно, что когда человеку холодно, то уровень глюкозы в крови снижается быстрее. Причём была уверенность, что это происходит за счёт бурого жира, который производит тепло. Однако у возрастных людей и тех, кто страдает от диабета, его активность меньше. Учёные утверждают, что процесс зафиксированных изменений в будущем позволит создать план лечения при ожирении и сахарном диабете второго типа.