Командир "Спарты" Жога проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ
Командир ОРБ "Спарта" Артём Жога проголосовал на референдуме по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Артём Жога проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ. Видео © Telegram / Жога
"Вместе со своими бойцами из "Спарты" проголосовал на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации. <...> Конечно же, мой голос однозначен — ДА!" — написал он.
Батальон организовал голосование в донецком аэропорту. Жога подчеркнул, что ждал этого дня на протяжении последних восьми лет. Кроме того, жители Донбасса шли к данному моменту наперекор всему, заслужив его кровью, своими стараниями и стремлениями, а также патриотичностью, добавил он.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
Telegram / Жога