Командир "Спарты" Жога проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ

Командир ОРБ "Спарта" Артём Жога проголосовал на референдуме по вхождению Донецкой Народной Республики в состав России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Артём Жога проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав РФ. Видео © Telegram / Жога

"Вместе со своими бойцами из "Спарты" проголосовал на референдуме о вхождении в состав Российской Федерации. <...> Конечно же, мой голос однозначен — ДА!" — написал он.