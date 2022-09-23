Минобороны: ВС РФ уничтожили более 220 военных ВСУ и 100 наёмников в ДНР

Российские войска уничтожили более 220 украинских военных в результате удара в районе Краматорска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного удара Воздушно-космических сил России по подразделениям 81-й аэромобильной бригады в районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих", — сказал он.

Кроме того, Конашенков добавил, что вблизи населённых пунктов Славянск и Озёрное в Донецкой Народной Республике нанесено огневое поражение подразделениям иностранных наёмников. В результате удара были уничтожены более 100 боевиков.