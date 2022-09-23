ВС РФ уничтожили более 130 бойцов ВСУ в Николаевской области

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 130 военных Вооружённых сил Украины в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населённых пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих", — отметил он в ходе брифинга.