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Опубликовано 23 сентября 2022, 10:36

ВС РФ уничтожили более 130 бойцов ВСУ в Николаевской области

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 130 военных Вооружённых сил Украины в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населённых пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих", — отметил он в ходе брифинга.

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А накануне один из батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ потерял боеготовность в результате массированных огневых ударов Российской армии. Остатки личного состава покинули район боевых действий.

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Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
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