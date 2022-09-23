ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 10:35

Ещё один украинский "Бук" уничтожен в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Никифоровки. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сообщил он на брифинге в пятницу.

Стало известно, за что ВСУ дали дерзкое прозвище российскому вертолёту
Стало известно, за что ВСУ дали дерзкое прозвище российскому вертолёту

Ранее ещё одна пусковая установка "Бук-М1" была уничтожена возле Курдюмовки в ДНР. Другой "Бук-М1" был подбит в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области. А вот российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar