Ещё один украинский "Бук" уничтожен в ДНР
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Никифоровки. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сообщил он на брифинге в пятницу.
Ранее ещё одна пусковая установка "Бук-М1" была уничтожена возле Курдюмовки в ДНР. Другой "Бук-М1" был подбит в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области. А вот российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ