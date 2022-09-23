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23 сентября, 10:35

Ещё один украинский "Бук" уничтожен в ДНР

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Никифоровки. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Никифоровка Донецкой Народной Республики уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", — сообщил он на брифинге в пятницу.

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Ранее ещё одна пусковая установка "Бук-М1" была уничтожена возле Курдюмовки в ДНР. Другой "Бук-М1" был подбит в районе населённого пункта Доброволье Днепропетровской области. А вот российские зенитчики научились сбивать ракеты американских РСЗО при помощи отечественных комплексов противовоздушной обороны "Бук-М3".

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Алексей Берковиц

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