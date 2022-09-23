Украинские воздушные силы лишились одного МиГа-29 и двух Су-25

Российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и по одному Су-25 противника в Херсонской области и ДНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Новосёловка в Николаевской области, а также два Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Весёлое в Херсонской области и Камышевка в Донецкой Народной Республике", — сообщил он на брифинге в пятницу.