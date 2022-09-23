Украинские воздушные силы лишились одного МиГа-29 и двух Су-25
Российские лётчики сбили украинский МиГ-29 в Николаевской области и по одному Су-25 противника в Херсонской области и ДНР. Об этом проинформировал журналистов официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России за сутки сбит в воздухе один украинский истребитель МиГ-29 в районе населённого пункта Новосёловка в Николаевской области, а также два Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Весёлое в Херсонской области и Камышевка в Донецкой Народной Республике", — сообщил он на брифинге в пятницу.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Воздушно-космические силы России получат новую партию истребителей Су-57. Они блестяще показали себя в ходе "Операции Z". Как подчеркнул глава Минобороны Сергей Шойгу, самолёты имеют очень высокую степень защиты от разных систем противовоздушной обороны, а также оснащены защитой от ракет.
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