Песков: РФ расценит как атаку своих территорий попытки Киева вернуть Донбасс

Попытки Украины вернуть Донбасс и другие освобождённые территории Россия будет рассматривать в качестве атаки на собственные земли, если на референдумах будут даны положительные ответы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.