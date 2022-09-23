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23 сентября, 10:21

Песков: РФ расценит как атаку своих территорий попытки Киева вернуть Донбасс

Попытки Украины вернуть Донбасс и другие освобождённые территории Россия будет рассматривать в качестве атаки на собственные земли, если на референдумах будут даны положительные ответы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков: Безопасность для проведения референдумов организована на должном уровне

Песков: Безопасность для проведения референдумов организована на должном уровне

Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

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Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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