Песков: РФ расценит как атаку своих территорий попытки Киева вернуть Донбасс
Попытки Украины вернуть Донбасс и другие освобождённые территории Россия будет рассматривать в качестве атаки на собственные земли, если на референдумах будут даны положительные ответы. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.
Getty Images / Anadolu Agency / Sefa Karacan