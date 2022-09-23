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23 сентября, 10:18

Песков: В графике Путина нет разговора с Макроном

Пока в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном, также из Парижа нет никаких инициатив по организации беседы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока согласованного разговора нет в графике", — отметил представитель Кремля, предположив, что Макрон сначала вернётся во Францию из Нью-Йорка, а затем уже могут последовать соответствующие инициативы.

Макрон раскрыл цель постоянных разговоров с Путиным

Макрон раскрыл цель постоянных разговоров с Путиным

Напомним, 20 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Французские СМИ в свою очередь уточнили, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Однако позже в Кремле рассказали, что лидеры не созванивались.

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Getty Images / Emmanuele Contini

Александр Юнашев

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