Песков: В графике Путина нет разговора с Макроном
Пока в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном, также из Парижа нет никаких инициатив по организации беседы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока согласованного разговора нет в графике", — отметил представитель Кремля, предположив, что Макрон сначала вернётся во Францию из Нью-Йорка, а затем уже могут последовать соответствующие инициативы.
Напомним, 20 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в ближайшие дни намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Французские СМИ в свою очередь уточнили, что Париж запросил "срочный разговор" с Кремлём, как только стало известно о референдумах, которые пройдут в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях. Однако позже в Кремле рассказали, что лидеры не созванивались.
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