Песков: В графике Путина нет разговора с Макроном

Пока в графике президента России Владимира Путина нет телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном, также из Парижа нет никаких инициатив по организации беседы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Пока согласованного разговора нет в графике", — отметил представитель Кремля, предположив, что Макрон сначала вернётся во Францию из Нью-Йорка, а затем уже могут последовать соответствующие инициативы.