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23 сентября, 10:16

Песков ответил на вопрос о местонахождении Медведчука

Песков заявил, что не знает, где сейчас находится Медведчук

В Кремле не знают, где сейчас находится украинский политик Виктор Медведчук. Об этом стало известно при общении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами.

"Нет", — так он ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю, где на данный момент Медведчук.

Песков также не стал отвечать на вопрос о факте обмена политика. Кроме того, представителю Кремля неизвестно, общался ли после появления соответствующей информации с Медведчуком президент РФ Владимир Путин. В то же время Песков обратил внимание на то, что каждый обмен является результатом сложной работы.

"В любом случае можем только приветствовать людей из застенков киевского режима, особенно наших ребят", — заключил он.

Песков отказался раскрыть детали обмена пленными и подтвердить, что среди них был Медведчук

Песков отказался раскрыть детали обмена пленными и подтвердить, что среди них был Медведчук

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 55 военнослужащих ВС РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Позже стало известно, что среди освобождённых в рамках обмена пленными есть политик Виктор Медведчук. Это подтвердил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

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ТАСС / Яковлева Ирина

Никита Осипов

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