Песков ответил на вопрос о местонахождении Медведчука

В Кремле не знают, где сейчас находится украинский политик Виктор Медведчук. Об этом стало известно при общении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова с журналистами.

"Нет", — так он ответил на вопрос о том, известно ли Кремлю, где на данный момент Медведчук.

Песков также не стал отвечать на вопрос о факте обмена политика. Кроме того, представителю Кремля неизвестно, общался ли после появления соответствующей информации с Медведчуком президент РФ Владимир Путин. В то же время Песков обратил внимание на то, что каждый обмен является результатом сложной работы.