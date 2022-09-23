В Кремле сочли объяснимой эмоциональную реакцию граждан на объявление мобилизации
Песков заявил, что истерическую реакцию на объявление частичной мобилизации можно было понять
В России нет дефицита информации по поводу частичной мобилизации. В этом уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все разъяснения поступают по линии Министерства обороны и военкомов. Кроме того, активированы справочные ресурсы для информирования граждан.
"Можно было как-то понять истерическую, чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления, даже в первый день, потому что действительно был определённый недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Но уже со вчерашнего дня, в соответствии с решениями кабинета министров, были активированы все информационные линии", — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.
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