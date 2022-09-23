В Кремле сочли объяснимой эмоциональную реакцию граждан на объявление мобилизации

В России нет дефицита информации по поводу частичной мобилизации. В этом уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все разъяснения поступают по линии Министерства обороны и военкомов. Кроме того, активированы справочные ресурсы для информирования граждан.

"Можно было как-то понять истерическую, чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления, даже в первый день, потому что действительно был определённый недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Но уже со вчерашнего дня, в соответствии с решениями кабинета министров, были активированы все информационные линии", — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля.