ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 10:15
10946

В Кремле сочли объяснимой эмоциональную реакцию граждан на объявление мобилизации

Песков заявил, что истерическую реакцию на объявление частичной мобилизации можно было понять

В России нет дефицита информации по поводу частичной мобилизации. В этом уверен пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, все разъяснения поступают по линии Министерства обороны и военкомов. Кроме того, активированы справочные ресурсы для информирования граждан.

"Можно было как-то понять истерическую, чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления, даже в первый день, потому что действительно был определённый недостаток информации, что также понятно и объяснимо. Но уже со вчерашнего дня, в соответствии с решениями кабинета министров, были активированы все информационные линии", — сказал журналистам в пятницу представитель Кремля.

Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов.

BannerImage

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar