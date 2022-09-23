Песков: Безопасность для проведения референдумов организована на должном уровне

Безопасность для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях организована на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов", — сказал он, отвечая на вопрос о риске срыва голосования из-за возможных обстрелов и других атак.