НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 10:11

Песков: Безопасность для проведения референдумов организована на должном уровне

Безопасность для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях организована на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов", — сказал он, отвечая на вопрос о риске срыва голосования из-за возможных обстрелов и других атак.

"Как долго мы этого ждали": Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России

"Как долго мы этого ждали": Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России

Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.

Обложка ©

Луганский информационный центр

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров