Песков: Безопасность для проведения референдумов организована на должном уровне
Безопасность для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях организована на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока мы исходим из того, что безопасность обеспечена для должного уровня проведения референдумов", — сказал он, отвечая на вопрос о риске срыва голосования из-за возможных обстрелов и других атак.
Напомним, референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и на Херсонщине начались 23 сентября, они продлятся до 27 сентября. Первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых участках и путём адресного обхода жителей, а в последний день откроются избирательные участки. Сделано это для безопасности. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях соответствуют Уставу ООН.