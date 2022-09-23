"Как долго мы этого ждали": Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению региона в состав России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению региона в состав России. Видео © Telegram / Пушилин

"Историческое событие, как долго мы этого ждали", — сказал глава республики, заполнив бюллетень.

Также Пушилин назвал референдум "возвращением домой" и поблагодарил всех жителей региона, которые за восемь лет не разуверились в выборе, который был сделан ещё в 2014 году. Благополучное будущее Донбасса, по его словам, однозначно может быть связано только с Россией.