"Как долго мы этого ждали": Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России
Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению ДНР в состав России
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению региона в состав России. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Пушилин проголосовал на референдуме по вхождению региона в состав России. Видео © Telegram / Пушилин
"Историческое событие, как долго мы этого ждали", — сказал глава республики, заполнив бюллетень.
Также Пушилин назвал референдум "возвращением домой" и поблагодарил всех жителей региона, которые за восемь лет не разуверились в выборе, который был сделан ещё в 2014 году. Благополучное будущее Донбасса, по его словам, однозначно может быть связано только с Россией.
Напомним, сегодня в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях начались референдумы. Старт был дан в 8:00 (совпадает с московским). Продлится голосование до 27 сентября включительно. Из-за соображений безопасности в первые четыре дня голосование будет проходить на придомовых территориях и путём адресного обхода жителей.
Telegram / Пушилин