Вкус продуктов влияет на выражение лица ребёнка в утробе матери, выяснили учёные

Плод в утробе меняет выражение лица в зависимости от вкуса продуктов, которые употребляет его мать. Об этом говорится в работе учёных из Даремского университета, размещённой в журнале Psychological Science.

В исследовании участвовали 100 женщин с северо-востока Англии, которые были на 32–36-й неделе беременности. Проанализировав результаты четырёхмерного УЗИ, авторы обнаружили, что от вкуса моркови дети, как правило, были с улыбающимся лицом. При этом, если женщина ела капусту кейл, плод как будто плакал.

"Результаты этого исследования имеют важное значение для понимания самых ранних свидетельств способности плода чувствовать и различать вкусы", — сказано в материале.

Утверждается, что это первая работа, в которой говорится, как человек реагирует на вкусы и химический состав продуктов, будучи ещё в утробе. Авторы исследования считают, что рацион матери также может повлиять на пищевые предпочтения малыша.