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23 сентября, 09:28

Застрявшим в пробке россиянам начали предлагать трансфер до грузинской границы на самокате

Жители Северной Осетии предлагают россиянам доставить их к контрольно-пропускному пункту на электросамокате. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обстановка на границе у КПП в Северной Осетии. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, предлагается доставить россиян к КПП "Верхний Ларс". Такой бизнес очень кстати, ведь на месте собралась многокилометровая пробка из машин к контрольно-пропускному пункту.

Картинка из объявления, авторы которого предлагают преодолеть пробку до границы на электросамокате. Фото © Telegram / SHOT

Картинка из объявления, авторы которого предлагают преодолеть пробку до границы на электросамокате. Фото © Telegram / SHOT

Так, местные жители предлагают отвезти от Владикавказа до границы с Грузией за 15 тысяч рублей. Причём желающие поедут при таком маршруте сначала на автомобиле, а затем уже на самокате.

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Ранее Лайф писал, что на границе России и Грузии образовалась многокилометровая пробка. По словам очевидцев, автомобили практически не движутся. Некоторые стоят в пробке на протяжении шести часов, а кто-то почти полдня.

Обложка ©

VK / Ситуация на КПП Верхний Ларс (Крестовый перевал)

Светлана Оперук

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