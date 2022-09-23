Застрявшим в пробке россиянам начали предлагать трансфер до грузинской границы на самокате

Жители Северной Осетии предлагают россиянам доставить их к контрольно-пропускному пункту на электросамокате. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Обстановка на границе у КПП в Северной Осетии. Видео © Telegram / SHOT

По данным канала, предлагается доставить россиян к КПП "Верхний Ларс". Такой бизнес очень кстати, ведь на месте собралась многокилометровая пробка из машин к контрольно-пропускному пункту.

Картинка из объявления, авторы которого предлагают преодолеть пробку до границы на электросамокате. Фото © Telegram / SHOT

Так, местные жители предлагают отвезти от Владикавказа до границы с Грузией за 15 тысяч рублей. Причём желающие поедут при таком маршруте сначала на автомобиле, а затем уже на самокате.