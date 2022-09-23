В Бурятии отпустили домой 70 вызванных по повесткам многодетных отцов
Глава Бурятии Цыденов: Вызванных по повесткам многодетных отцов отпустили домой
70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов из Бурятии отпустили из военкоматов домой после уточнения данных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу глава региона Алексей Цыденов. Он напомнил, что те граждане, у которых есть четверо или более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву на военную службу. По словам Цыденова, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то им нужно проинформировать о своём статусе представителей военкомата на пункте сбора, имея при себе подтверждающие документы.
"Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой", — уточнил губернатор.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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