В Бурятии отпустили домой 70 вызванных по повесткам многодетных отцов

70 призванных в рамках частичной мобилизации многодетных отцов из Бурятии отпустили из военкоматов домой после уточнения данных. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в пятницу глава региона Алексей Цыденов. Он напомнил, что те граждане, у которых есть четверо или более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву на военную службу. По словам Цыденова, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то им нужно проинформировать о своём статусе представителей военкомата на пункте сбора, имея при себе подтверждающие документы.