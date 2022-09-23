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23 сентября, 09:06

Теннисный марафон в Токио: Кудерметова за 200 минут пробилась в полуфинал турнира в Японии

Кудерметова в марафонском матче победила Аддад Майю и вышла в полуфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в матче четвертьфинала турнира в Токио одолела Беатрис Аддад Майю из Бразилии со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (8:6), 6:1. Призовой фонд соревнований Toray Pan Pacific Open Tennis, проходящих на хардовом покрытии, составляет 757,9 тысячи долларов.

Встреча Кудерметовой и Аддад Майи продолжалась без малого 3 часа 20 минут. За это время российская спортсменка исполнила 11 эйсов, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15, отдав бразильянке три свои подачи.

Кудерметова отдала сопернице лишь один гейм в 1/8 финала теннисного турнира в Токио

Кудерметова отдала сопернице лишь один гейм в 1/8 финала теннисного турнира в Токио

Следующей соперницей Кудерметовой будет победительница матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей США Клер Лю. Полуфинальная встреча запланирована на субботу, 24 сентября.

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WTA

Роман Фейгин

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