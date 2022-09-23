Россиянам рассказали, кому положен налоговый вычет за услуги стоматолога

Часть суммы, потраченной на лечение зубов, можно вернуть в виде налогового вычета. Об этом Лайфу рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Галина Сорокина.

"По факту возвращается сумма налогов на доходы с физических лиц (НДФЛ), уплаченная государству от суммы затрат на лечение. Однако есть нюансы", — сказала она.

Во-первых, чтобы получить возврат средств, необходимо быть налоговым резидентом России, то есть находиться в стране не менее 183 календарных дня за прошедшие 12 месяцев, указала Сорокина. Во-вторых, необходимо выплатить тот самый НДФЛ в год, когда проходило лечение у стоматолога. Таким образом, получить налоговый вычет можно не выше суммы, уплаченной государству. По словам эксперта, она начисляется на доходы в виде заработной платы, доходы с продажи имущества, сдачи квартиры в наём и прочего.

"Например, самозанятый, не платящий НДФЛ, не сможет получить налоговый вычет за лечение, не сможет самостоятельно получить налоговый вычет и пенсионер, который нигде не работает", — уточнила Сорокина.

В-третьих, лечение должно проходить в клинике на территории России, имеющей соответствующую медицинскую лицензию. При этом максимальная сумма на лечение зубов в 2022 году, с которой оформляется налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей, а оплата должна быть произведена лично пациентом, но не организацией.

Однако из названных ограничений есть свои исключения, подчеркнула экономист. Так, можно получить вычет за лечение супруга, ребёнка до 18 лет (в случае продолжения обучения на очной форме до 24 лет) и родителей. Для этого необходимо получить документы по оказанию услуг: платёжные документы и справку из медицинской организации на родственника.

Кроме того, дорогостоящие медицинские услуги не имеют верхнего ограничения в 120 тысяч рублей — в стоматологии к таким относятся услуги по имплантации зубных протезов. Сорокина добавила, что возврат денежных средств за услуги стоматолога можно получать в течение трёх лет. Для его оформления необходимо подать в налоговую инспекцию справку 3-НДФЛ, приложив договор об оказании услуг, подтверждение оплаты, справку с указанием вида услуги для проведения налогового вычета (с ограничением или нет), копию лицензии клиники, а также документы, подтверждающие родство в том случае, если возврат будет произведён за лечение родственника.

"Возврат уплаченного налога производится после проверки, которая длится не более трёх месяцев. Если все документы подготовлены правильно, деньги зачисляются на счёт налогоплательщика в течение 30 дней с момента принятия ИФНС положительного решения", — резюмировала Сорокина.