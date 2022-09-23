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23 сентября, 09:00

Лукашенко назвал враньём слухи о готовящейся мобилизации в Белоруссии

Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет объявляться мобилизация

В Белоруссии не будет объявляться мобилизация вслед за Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя информацию, появившуюся в отдельных оппозиционных ресурсах.

"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов [госСМИ], бы перетёрли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это враньё", — приводятся его слова в телеграм-канале "Пул первого".

Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Как сообщал Лайф, ранее Генштаб РФ ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации. Там подчеркнули, что при призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей.

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Сайт президента Белоруссии

Артур Лапсаков

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