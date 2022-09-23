Лукашенко назвал враньём слухи о готовящейся мобилизации в Белоруссии
Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будет объявляться мобилизация
В Белоруссии не будет объявляться мобилизация вслед за Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, комментируя информацию, появившуюся в отдельных оппозиционных ресурсах.
"Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Это вас, пропагандистов [госСМИ], бы перетёрли. А им же за это ничего не будет. Им надо создать ситуацию. За что-то уцепиться. Не будет никакой мобилизации. Это враньё", — приводятся его слова в телеграм-канале "Пул первого".
Как сообщал Лайф, ранее Генштаб РФ ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации. Там подчеркнули, что при призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей.
Сайт президента Белоруссии