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23 сентября, 08:52
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Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Граждане целого ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.

Как сообщили в ведомстве, для обеспечения работы "отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны" принято решение освободить от частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

— в области информационных технологий;

— в организациях, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;

— в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, и (или) редакцией, и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации, и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

— в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации

Возраст, специальности, отсрочка: Генштаб РФ ответил на распространённые вопросы о частичной мобилизации

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина

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