Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию
Граждане целого ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.
Как сообщили в ведомстве, для обеспечения работы "отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны" принято решение освободить от частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:
— в области информационных технологий;
— в организациях, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;
— в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, и (или) редакцией, и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации, и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ;
— в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платёжной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
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