Минобороны уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

Граждане целого ряда организаций не будут привлекаться к частичной мобилизации, сообщили в Минобороны России. Основанием для освобождения будут считаться списки, предоставляемые руководителями организаций в Генштаб РФ.

Как сообщили в ведомстве, для обеспечения работы "отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны" принято решение освободить от частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, работающих:

— в области информационных технологий;

— в организациях, задействованных в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;

— в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем, и (или) редакцией, и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации, и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ;