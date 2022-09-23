НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 сентября, 08:52

Турция может разработать альтернативу картам "Мир" совместно с Россией

A Haber: Эрдоган поручил совместно с РФ разработать альтернативы системе "Мир"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству совместно с Россией разработать альтернативы платёжной системе "Мир". Об этом сообщает корреспондент телеканала A Haber.

"Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведёт обсуждения по этой теме", говорится в сообщении.

В Турции высмеяли угрозу банкам от США за использование карт "Мир"

В Турции высмеяли угрозу банкам от США за использование карт "Мир"

Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Позднее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне для обсуждения работы системы "Мир".

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров