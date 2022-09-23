Турция может разработать альтернативу картам "Мир" совместно с Россией
A Haber: Эрдоган поручил совместно с РФ разработать альтернативы системе "Мир"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству совместно с Россией разработать альтернативы платёжной системе "Мир". Об этом сообщает корреспондент телеканала A Haber.
"Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведёт обсуждения по этой теме", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Позднее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне для обсуждения работы системы "Мир".
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