Турция может разработать альтернативу картам "Мир" совместно с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил правительству совместно с Россией разработать альтернативы платёжной системе "Мир". Об этом сообщает корреспондент телеканала A Haber.

"Переговоры с российской стороной велись соответствующими ведомствами, в частности, самими министрами. В ближайшие часы Эрдоган проведёт обсуждения по этой теме", — говорится в сообщении.