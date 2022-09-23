В Турции высмеяли угрозу банкам от США за использование карт "Мир"
Yeni Şafak: США пригрозили санкциями турецким банкам за использование карт "Мир"
Соединённые Штаты Америки пригрозили банкам Турции санкциями за использование российской платёжной системы "Мир". Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.
"США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платёжной системы "Мир", — сказано в материале.
По данным авторов газеты, позиция Анкары, признающей лишь санкции ООН, остаётся неизменной на протяжении многих лет. Три банка — "Зираат" (Ziraat), "Халк" (Halkbank) и "Вакиф" (Vakıf), с которыми сотрудничает большинство владельцев карт "Мир", — продолжают их приём.
Ранее Лайф писал, что крупнейший частный банк Турции Is Bankasi приостановил работу с российской платёжной системой "Мир". Аналогичное решение принял и "Денизбанк" (DenizBank). При этом уточнялось, что несколько других крупных банков всё ещё могут выдавать турецкие лиры с российских банковских карт. Также "Мир" перестали принимать ещё в двух странах. Позднее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен 23 сентября провести встречу на высоком уровне для обсуждения работы системы "Мир".
АГН "Москва" / Кирилл Зыков