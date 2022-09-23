В Турции высмеяли угрозу банкам от США за использование карт "Мир"

Соединённые Штаты Америки пригрозили банкам Турции санкциями за использование российской платёжной системы "Мир". Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.

"США, которые без колебаний вмешиваются в отношения Анкары и Москвы, угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платёжной системы "Мир", — сказано в материале.