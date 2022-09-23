В Узбекистане приостановили обслуживание карт "Мир"

С 23 сентября в Узбекистане приостановился приём карт "Мир" по техническим причинам. Об этом написала пресс-служба процессингового центра Uzcard.

"В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платёжной системы UZCARD с 09:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживание карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD – "Мир" за рубежом", — говорится в сообщении.

При этом также указывается, что в инфраструктуре платёжной системы Uzcard кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" продолжают в Узбекистане работать в штатном режиме.