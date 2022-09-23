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23 сентября, 07:02

Неизвестные ночью пытались поджечь военкоматы в Амурской области и в Хабаровске

<p>Здание военного комиссариата на улице Узловой в Хабаровске. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-163794179_134189" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хабаровск сейчас</a></p>

Здание военного комиссариата на улице Узловой в Хабаровске. Обложка © VK / Хабаровск сейчас

Новые случаи поджогов зданий военкоматов случились в городе Свободном Амурской области и Хабаровске. Как сообщает телеграм-канал SHOT, правоохранители ищут злоумышленников.

Около полуночи в полицию позвонил сторож военного комиссариата в Свободном и сообщил, что неизвестный бросил в здание бутылку с зажигательной смесью, которая затем упала на асфальт и загорелась. В результате огонь повредил фасад, но пострадавших нет.

В Хабаровске атаковали военкомат на улице Узловой примерно в 6 утра. Между решётками на окнах кабинета начальника отдела по мобилизации и хранения статистической документации заложили бутылки с неизвестной жидкостью, а затем подожгли. В результате лопнули стёкла, но сотрудники военкомата быстро потушили пожар. Документы не повреждены. На месте обнаружены две бутылки объёмом 0,7 литра и девять спичек. Сейчас правоохранители занимаются поисками поджигателей.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Нижнем Новгороде неизвестные подожгли призывной пункт. Задымление заметили в здании на улице Алёши Пешкова, там находится военкомат Ленинского и Канавинского районов. Огонь распространился лишь на один квадратный метр, пожар быстро потушили.

Светлана Оперук

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