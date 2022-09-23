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23 сентября, 06:25

Причастные объявлены в розыск: Утренний взрыв в Мелитополе произошёл у частного жилого дома

Власти Запорожья назвали терактом утренний взрыв в центре Мелитополя

Взрыв, который утром 23 сентября услышали жители Мелитополя, произошёл возле жилого частного дома, где сработало взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 7:00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стёкла в доме", — написал он.

По словам Рогова, жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка направлена всем силовым структурам, ведётся розыск причастных к террористическому акту.

Три человека пострадали при взрыве на рынке в Мелитополе

Три человека пострадали при взрыве на рынке в Мелитополе

Ранее Лайф писал о нескольких взрывах в Мелитополе. Как уточнил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, предварительно, сработала система ПВО.

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Артур Лапсаков
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