Причастные объявлены в розыск: Утренний взрыв в Мелитополе произошёл у частного жилого дома

Взрыв, который утром 23 сентября услышали жители Мелитополя, произошёл возле жилого частного дома, где сработало взрывное устройство. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Сегодня около 7:00 возле жилого частного дома в центральной части Мелитополя сработало взрывное устройство, которое было выброшено из автомобиля. Пострадавших нет, повреждён забор и выбиты стёкла в доме", — написал он.

По словам Рогова, жители района успели увидеть и запомнить автомобиль. Ориентировка направлена всем силовым структурам, ведётся розыск причастных к террористическому акту.