В Забайкалье объяснили, как действовать при ошибочном вручении повестки
При ошибочном получении повестки необходимо предоставить в военный комиссариат необходимые документы, подтверждающие, что человек не подходит под параметры мобилизации. Об этом заявил заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.
"При явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации", — приводит его слова пресс-служба правительства региона.
По словам Костенко, мобилизации не подлежат мужчины, которые ранее не проходили военную службу, многодетные отцы, а также те, кто не подходит по возрасту. Замглавы Забайкалья добавил, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки, но работа над ними проводится на месте. Он рассказал о поступающих данных о случаях, когда документы о призыве вручают тем, кто не подходит под параметры объявленной частичной мобилизации.
Ранее адвокат Дмитрий Краснов рассказал, что мобилизации не подлежат те, кто не в состоянии находиться в воинской части. И чаще всего речь идёт о тяжёлых, неизлечимых заболеваниях. Юрист перечислил болезни, которые дают отсрочку от армии.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.
ТАСС / Донат Сорокин