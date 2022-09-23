В Забайкалье объяснили, как действовать при ошибочном вручении повестки

При ошибочном получении повестки необходимо предоставить в военный комиссариат необходимые документы, подтверждающие, что человек не подходит под параметры мобилизации. Об этом заявил заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.

"При явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации", — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

По словам Костенко, мобилизации не подлежат мужчины, которые ранее не проходили военную службу, многодетные отцы, а также те, кто не подходит по возрасту. Замглавы Забайкалья добавил, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки, но работа над ними проводится на месте. Он рассказал о поступающих данных о случаях, когда документы о призыве вручают тем, кто не подходит под параметры объявленной частичной мобилизации.