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Регион
Опубликовано 23 сентября 2022, 05:40
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В Забайкалье объяснили, как действовать при ошибочном вручении повестки

При ошибочном получении повестки необходимо предоставить в военный комиссариат необходимые документы, подтверждающие, что человек не подходит под параметры мобилизации. Об этом заявил заместитель губернатора Забайкальского края Александр Костенко.

"При явке в военный комиссариат все данные проверяются и уточняются. Важно предоставить необходимые документы, подтверждающие то, что человек не подходит под параметры мобилизации", — приводит его слова пресс-служба правительства региона.

По словам Костенко, мобилизации не подлежат мужчины, которые ранее не проходили военную службу, многодетные отцы, а также те, кто не подходит по возрасту. Замглавы Забайкалья добавил, что на этапе предварительного заочного оповещения и вручения повесток могут случаться единичные ошибки, но работа над ними проводится на месте. Он рассказал о поступающих данных о случаях, когда документы о призыве вручают тем, кто не подходит под параметры объявленной частичной мобилизации.

Ранее адвокат Дмитрий Краснов рассказал, что мобилизации не подлежат те, кто не в состоянии находиться в воинской части. И чаще всего речь идёт о тяжёлых, неизлечимых заболеваниях. Юрист перечислил болезни, которые дают отсрочку от армии.

Россиянам разъяснили, можно ли выезжать за рубеж не получившим повестку
Россиянам разъяснили, можно ли выезжать за рубеж не получившим повестку

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, согласно которому в зону проведения СВО будут призваны граждане, имеющие опыт службы в армии и участия в боевых действиях. Всего на службу планируется призвать около 300 тысяч резервистов. Указ о частичной мобилизации уже опубликован, его детали — здесь. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к его исполнению.

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ТАСС / Донат Сорокин

Евгения Колесникова
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