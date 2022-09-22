Россиянам разъяснили, можно ли выезжать за рубеж не получившим повестку

Внутри страны и за рубежом россияне, не получившие повестки, могут передвигаться свободно. Об этом говорится в телеграм-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.

"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", — пояснила глава ведомства.

Догузова добавила, что сведений о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне также нет, а для получения более детальной информации можно обратиться в военкомат по приписке.

Ранее Лайф писал, что глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов опроверг ограничения в передвижении из-за мобилизации как минимум до момента получения соответствующей повестки. При этом он рекомендовал всё же не ездить в Турцию.