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Регион
Опубликовано 22 сентября 2022, 20:35
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Россиянам разъяснили, можно ли выезжать за рубеж не получившим повестку

Глава Ростуризма: Не получившие повестку россияне могут выехать за рубеж

Внутри страны и за рубежом россияне, не получившие повестки, могут передвигаться свободно. Об этом говорится в телеграм-канале главы Ростуризма Зарины Догузовой.

"Вижу все многочисленные вопросы в комментариях касательно туристических поездок в период частичной мобилизации — как за рубеж, так и внутри страны. Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно", — пояснила глава ведомства.

Догузова добавила, что сведений о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне также нет, а для получения более детальной информации можно обратиться в военкомат по приписке.

В России запустили горячую линию по вопросам мобилизации
В России запустили горячую линию по вопросам мобилизации

Ранее Лайф писал, что глава Комитета Госдумы по обороне Картаполов опроверг ограничения в передвижении из-за мобилизации как минимум до момента получения соответствующей повестки. При этом он рекомендовал всё же не ездить в Турцию.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин выступил с телеобращением к нации. Речь главы государства была посвящена ситуации в Донбассе и ходу специальной военной операции на Украине. В частности, российский лидер выразил своё отношение к референдумам о присоединении к России, которые пройдут 23–27 сентября на территории ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона, а также объявил о частичной мобилизации. Указ уже опубликован и вступил в силу, его детали здесь.

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Арина Родионова
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