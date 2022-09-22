Путин и саудовский принц обсудили передачу пленных иностранных боевиков

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Там рассказали, что они коснулись нескольких вопросов. Так, обсудили вопросы обеспечения стабильности на мировом нефтяном рынке. А ещё решение Шанхайской организации сотрудничества предоставить королевству статус партнёра по диалогу. Отдельно был поднят вопрос о передаче Саудовской Аравии иностранных наёмников, которые воевали на Украине.

"Было выражено удовлетворение в связи с состоявшейся при личном посредничестве наследного принца передачей саудовской стороне военнопленных иностранных граждан, незаконно участвовавших в боевых действиях на Донбассе", — говорится в сообщении Кремля.