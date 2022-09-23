Какие болезни дают отсрочку от армии: пояснения адвоката

Тех россиян, кто по состоянию здоровья не может находиться в воинской части, на службу в армию призвать не могут. Об этом рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов. И чаще всего речь идёт о тяжёлых, неизлечимых заболеваниях.

"Сейчас депутаты предлагают расширить перечень заболеваний, с которыми не отправляют на военную службу. В армию точно не возьмут людей с туберкулёзом или раком, а также людей с тяжёлой формой сахарного диабета", — рассказал Краснов в беседе с "Вечерней Москвой".

В армию забирают согласно критериям годности, поясняет издание. Они определяются после проведённой медицинской комиссии на территории военкомата. Так, "А" — это годность к военной службе без ограничений по роду войск. "Б" — годен к службе с незначительными ограничениями. "В" — освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас. "Г" — даёт временную отсрочку по состоянию здоровья. "Д" — не берут в армию. Издание напомнило также, что призывники на срочную службу в армию имеют право на отсрочку. В полном перечне заболеваний 17 пунктов, но есть и наиболее распространённые.

Какие болезни дают отсрочку: грибок, опасный для жизни и здоровья;

некоторые виды лишая;

инфекционные заболевания;

инфекции, передаваемые половым путём;

доброкачественные образования;

критичный недостаток или избыток веса;

переломы пальцев, рук, ног, ключицы и другие;

заболевания щитовидной железы;

обострения хронических заболеваний — язвы, панкреатита, холецистита, колита и другие;

мочекаменная болезнь;

варикозная болезнь, варикоцеле;

грыжи;

кратковременные расстройства после травм;

послеоперационные состояния.