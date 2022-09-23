Какие болезни дают отсрочку от армии: пояснения адвоката
Адвокат Краснов: Не могут призвать тех, кто не в состоянии находиться в воинской части
Тех россиян, кто по состоянию здоровья не может находиться в воинской части, на службу в армию призвать не могут. Об этом рассказал заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов. И чаще всего речь идёт о тяжёлых, неизлечимых заболеваниях.
"Сейчас депутаты предлагают расширить перечень заболеваний, с которыми не отправляют на военную службу. В армию точно не возьмут людей с туберкулёзом или раком, а также людей с тяжёлой формой сахарного диабета", — рассказал Краснов в беседе с "Вечерней Москвой".
В армию забирают согласно критериям годности, поясняет издание. Они определяются после проведённой медицинской комиссии на территории военкомата. Так, "А" — это годность к военной службе без ограничений по роду войск. "Б" — годен к службе с незначительными ограничениями. "В" — освобождение от призыва в мирное время и зачисление в запас. "Г" — даёт временную отсрочку по состоянию здоровья. "Д" — не берут в армию. Издание напомнило также, что призывники на срочную службу в армию имеют право на отсрочку. В полном перечне заболеваний 17 пунктов, но есть и наиболее распространённые.
Какие болезни дают отсрочку:
- грибок, опасный для жизни и здоровья;
- некоторые виды лишая;
- инфекционные заболевания;
- инфекции, передаваемые половым путём;
- доброкачественные образования;
- критичный недостаток или избыток веса;
- переломы пальцев, рук, ног, ключицы и другие;
- заболевания щитовидной железы;
- обострения хронических заболеваний — язвы, панкреатита, холецистита, колита и другие;
- мочекаменная болезнь;
- варикозная болезнь, варикоцеле;
- грыжи;
- кратковременные расстройства после травм;
- послеоперационные состояния.
Как сообщал Лайф, ранее Генштаб РФ ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации. Там подчеркнули, что при призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей.
Агентство городских новостей "Москва"