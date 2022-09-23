НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 сентября, 21:50

В США предрекли Европе "очень трудную зиму"

Глава Минфина США: Европу ждёт очень трудная ситуация зимой

Этой зимой Европу ждёт очень трудная ситуация из-за проблем с поставками энергетических ресурсов. А вот на экономике США это не скажется значительно. Таким мнением поделилась министр финансов США Джанет Йеллен.

В Вашингтоне на конференции, организованной журналом "Атлантик", её спросили, может ли Европа отказаться от газа из России без риска обрушить свою экономику в рецессию.

"Мы тесно работаем с нашими европейскими соседями, чтобы помочь им найти альтернативные источники. Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжёлая зима", — ответила на это Йеллен.

Говоря же о перспективах американской экономики, она заверила, что США "даже в близкой степени не подвержены подобному", хотя определённое влияние будет.

"Но я бы не стала преувеличивать то, насколько оно велико для перспектив роста экономики США", — сказала министр.

Эксперты подсчитали, сможет ли Европа зимой обойтись без газа из России

Эксперты подсчитали, сможет ли Европа зимой обойтись без газа из России

Лайф сообщал, что США отказались наращивать поставки сланцевого газа в страны ЕС. Дело в том, что инвесторы, вкладывающие средства в нефтегазовую отрасль, больше не заинтересованы в увеличении объёмов добычи энергоресурсов, поскольку, пока сырья мало, продаётся оно гораздо дороже.


Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров