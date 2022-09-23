В США предрекли Европе "очень трудную зиму"

Этой зимой Европу ждёт очень трудная ситуация из-за проблем с поставками энергетических ресурсов. А вот на экономике США это не скажется значительно. Таким мнением поделилась министр финансов США Джанет Йеллен.

В Вашингтоне на конференции, организованной журналом "Атлантик", её спросили, может ли Европа отказаться от газа из России без риска обрушить свою экономику в рецессию.

"Мы тесно работаем с нашими европейскими соседями, чтобы помочь им найти альтернативные источники. Мы видели, что цены на энергоносители взлетели в Европе, и для них это будет очень тяжёлая зима", — ответила на это Йеллен.

Говоря же о перспективах американской экономики, она заверила, что США "даже в близкой степени не подвержены подобному", хотя определённое влияние будет.

"Но я бы не стала преувеличивать то, насколько оно велико для перспектив роста экономики США", — сказала министр.