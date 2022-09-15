США отказались наращивать поставки сланцевого газа в страны ЕС

Американские компании, занимающиеся производством сланцевых газа и нефти, сообщили европейским партнёрам, что не могут увеличить поставки сырья.

"США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти", — приводит слова главы инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уила Вэн Ло издание Financial Times.

Газета уточняет, что на сегодняшний день объём поставок американских энергоресурсов в Европу практически достиг потолка. К тому же, как добавил исполнительный директор инвестиционной компании Kimmeridge Energy Бен Делл, инвесторы, вкладывающие средства в нефтегазовую отрасль, вряд ли заинтересованы в увеличении объёмов добычи энергоресурсов, поскольку пока сырья мало, продаётся оно гораздо дороже.