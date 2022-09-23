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Опубликовано 22 сентября 2022, 21:30
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Военный комиссар Москвы обнародовал приказ о частичной мобилизации

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал приказ о частичной мобилизации в столице. Она запущена в городе с 9:00 21 сентября.

"Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках", — приводит агентство "Москва" цитату из документа.

Уточняется, что вышеупомянутые при явке в военкомат должны иметь документы и личные вещи, которые были указаны во вручённых им в персональных повестках.

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Как сообщал Лайф, ранее Генштаб РФ ответил на самые распространённые вопросы о частичной мобилизации. Там подчеркнули, что при призыве в рамках объявленной в среду частичной мобилизации военкомы будут ориентироваться в первую очередь на наличие необходимых военно-учётных специальностей.

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Андрей Григорьев
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