Военный комиссар Москвы обнародовал приказ о частичной мобилизации

Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов подписал приказ о частичной мобилизации в столице. Она запущена в городе с 9:00 21 сентября.

"Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках", — приводит агентство "Москва" цитату из документа.

Уточняется, что вышеупомянутые при явке в военкомат должны иметь документы и личные вещи, которые были указаны во вручённых им в персональных повестках.