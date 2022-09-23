Захарова: Встречу с Лавровым запросили главы МИД ФРГ и Франции

Западные "гранды" запросили встречу с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уточнила, что речь идёт о главах МИД Франции, ФРГ и представителе одной из стран Северной Европы.

"Эти самые гранды западные, в том числе Евросоюз, стали запрашивать с нами встречу. Хотите имена? Они у меня есть: [Катрин] Колонна [Франция], [Анналена] Бербок [Германия], ещё представитель [одной из стран] Северной Европы запросили встречу с Лавровым", — сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".

По её словам, при этом некоторые представители коллективного Запада отговаривают членов Евросоюза, которые "традиционно поддерживали исторические, экономические, гуманитарные связи" с Россией. Как подчеркнула Захарова, делают они это "втихую", но Москве становится об этом известно.