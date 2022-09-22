"Два дня просмотров не было": Стримером с газовой конфоркой оказался кладовщик из Ростова-на-Дону
Житель Ростова-на-Дону рассказал, как к нему пришла идея стримить газовую конфорку
Идея с демонстрацией в эфире включённых газовых конфорок возникла у её автора после остановки турбины "Северного потока". Telegram-канал "SHOT" узнал, что автора необычной видеотрансляции зовут Сергей, ему 28 лет, живёт он в Ростове-на-Дону, работает кладовщиком. "Два дня зрителей почти не было," — рассказал Сергей. Появилась мысль вовсе отказаться от затеи.
Стример рассказал, откуда взялась идея транслировать газовую конфорку. Видео © Telegram-канал / SHOT
"Первый стрим я запустил: вблизи конфорку запустил просто и всё, чтобы ничего лишнего не было. Два-три дня просмотров в целом не было. Я уже думал отключить трансляцию, и начали появляться люди. Сначала 30-50. Доходило до 70 в этот день, а на следующий уже 300. И потом ещё на следующий уже под тысячу было, и вот потом начались обороты", — рассказал Сергей telegram-каналу SHOT.
Причиной блокировки его канала хостинг указал наличие "видеоматериала с насильственными действиями", хотя ничего подобного в его эфирах не было. Напротив, в углу экрана была надпись с просьбой относиться друг к другу более дружелюбно, а также фраза "c любовью из России".
За такой троллинг граждан ЕС Сергею россияне успели переслать около 35 тысяч рублей. Twitch уже разблокировал его аккаунт, и он снова хвастает российским газом и принимает заказы на треки.
"Купаю утят и кота": Россиянин троллит европейцев стримом на Twitch с льющейся в ванну горячей водой
Ранее Лайф писал, что читатели Reddit сравнили цены на коммуналку после стрима россиянина с газовой плитой и задались вопросом, "где сейчас все эти "зелёные" лицемеры". Они впали в уныние, сетуя на то, что зря поверили "зелёным" активистам и повелись на их посулы заменить ископаемое топливо.
Напомним, россиянин с ником russiangas1 запустил трансляцию с горящими газовыми конфорками, чтобы троллить замерзающих без газа европейцев. Чтобы подлить масла в огонь, он напомнил, что в месяц платит всего 1,44 евро, а тратит столько газа, сколько его душе угодно. Своими словами он вызвал бурную реакцию зрителей. Позже стриминговая платформа Twitch удалила канал россиянина. Но он создал новый с ником russiangas2.
Telegram-канал / SHOT