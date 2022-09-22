"Два дня просмотров не было": Стримером с газовой конфоркой оказался кладовщик из Ростова-на-Дону

Идея с демонстрацией в эфире включённых газовых конфорок возникла у её автора после остановки турбины "Северного потока". Telegram-канал "SHOT" узнал, что автора необычной видеотрансляции зовут Сергей, ему 28 лет, живёт он в Ростове-на-Дону, работает кладовщиком. "Два дня зрителей почти не было," — рассказал Сергей. Появилась мысль вовсе отказаться от затеи.

Стример рассказал, откуда взялась идея транслировать газовую конфорку. Видео © Telegram-канал / SHOT

"Первый стрим я запустил: вблизи конфорку запустил просто и всё, чтобы ничего лишнего не было. Два-три дня просмотров в целом не было. Я уже думал отключить трансляцию, и начали появляться люди. Сначала 30-50. Доходило до 70 в этот день, а на следующий уже 300. И потом ещё на следующий уже под тысячу было, и вот потом начались обороты", — рассказал Сергей telegram-каналу SHOT.

Причиной блокировки его канала хостинг указал наличие "видеоматериала с насильственными действиями", хотя ничего подобного в его эфирах не было. Напротив, в углу экрана была надпись с просьбой относиться друг к другу более дружелюбно, а также фраза "c любовью из России".

За такой троллинг граждан ЕС Сергею россияне успели переслать около 35 тысяч рублей. Twitch уже разблокировал его аккаунт, и он снова хвастает российским газом и принимает заказы на треки.

Ранее Лайф писал, что читатели Reddit сравнили цены на коммуналку после стрима россиянина с газовой плитой и задались вопросом, "где сейчас все эти "зелёные" лицемеры". Они впали в уныние, сетуя на то, что зря поверили "зелёным" активистам и повелись на их посулы заменить ископаемое топливо.