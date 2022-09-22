"Где все эти "зелёные" лицемеры?": Русский стрим с горящим газом поверг иностранцев в уныние

Пользователи форума Reddit отреагировали на трансляцию жителя Ростова-на-Дону в Twitch, на которой демонстрировалась круглосуточно работающая газовая плита.

Напомним, россиянин с ником russiangas1 запустил трансляцию с горящими газовыми конфорками, чтобы троллить замерзающих без газа европейцев. Чтобы подлить масла в огонь, он напомнил, что в месяц платит всего 1,44 евро, а тратит столько газа, сколько его душе угодно. Своими словами он вызвал бурную реакцию зрителей. Позже стриминговая платформа Twitch удалила канал россиянина. Но он создал новый с ником russiangas2, где продолжает раздражать европейцев.

Канал ростовчанина заметили пользователи Reddit. Они принялись бурно обсуждать месячную цену за газ в России.

"Я какое-то время жил в общаге Высшей школы экономики в Москве — 1125 рублей в месяц (18 долларов США), нормальная кухня и ванная. Электричество и вода вообще бесплатно… У меня на родине (Таиланд) общежитие обходилось мне в 18 000 рублей (295 долларов США)", — пожаловался один из пользователей.

"А здесь, в Канаде, общага будет стоить две тысячи долларов в месяц, причём электричество и отопление оплачиваются отдельно", — пишет другой.

Живущий в Чехии комментатор посетовал, что у него в стране комнатную температуру на работе и в школе снизили до 17 градусов. А пользователь из Нидерландов негодует, что счёт за газ скакнул от 100 евро за 600. Это серьёзная проблема, люди страдают, расстраивается он.

"Нет, это правда смешно. Мы в Британии отваливаем по 1,44 евро в минуту!" — вторит им очередной комментатор.

"Сами виноваты. Поверили "зелёным" активистам и повелись на их посулы заменить ископаемое топливо. Не выйдет: для этого требуется в тысячу раз больше ценных элементов (кобальта, лития, редкоземельных металлов и так далее). А в итоге Европа расконсервирует угольные электростанции. И где сейчас все эти "зелёные" лицемеры? Чего-то их не слыхать", — задался вопросом новый пользователь.