"Будет только тяжелее": Вучич предсказал большой мировой конфликт

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация в мире идёт к очень большому конфликту. Такой прогноз он озвучил на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций.

Говоря о Сербии, он заверил, что у её граждан пенсии, зарплаты будут расти быстрее, чем инфляция, и это президент страны назвал хорошей новостью. Однако затем перешёл к плохим.

"Но если меня спрашиваете, есть ли хорошие новости в мире, о том, что прекратятся конфликты, война, то нет. Не прекратятся вскоре, и будет только тяжелее", — сказал Вучич журналистам.

Он отметил, что уже говорит об этом не раз, его за это называли "королевой драмы, сумасшедшим". В итоге же, по его мнению, оказалось, что он был во всём прав.

"Геополитическая ситуация идёт в канаву, и мы будем присутствовать при большом, большом, большом мировом конфликте", — подчеркнул Вучич.