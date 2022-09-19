Эксперты подсчитали, сможет ли Европа зимой обойтись без газа из России

Страны Европы предстоящей зимой и в следующем году не смогут обойтись без поставок газа из России, не навредив значительно своей экономике. К такому выводу пришли в консалтинговой компании "Яков и партнёры" по итогам проведённого исследования. Там подсчитали, что дефицит газа в ЕС во время отопительного сезона может составить не менее 10 млрд кубометров.

Авторы исследования отмечают, что Европе удалось почти заполнить подземные хранилища газа (ПХГ), показатель достиг 85% к середине сентября. Однако до независимости от российского топлива ещё далеко, считают они.

"Для обеспечения потребности в голубом топливе до конца 2022 года странам Европы потребуется сохранять поставки газа из России или срезать его потребление на дополнительные 7–12 млрд куб. м, что возможно только при полной или частичной остановке отдельных отраслей", — полагают аналитики.

Меж тем уже сейчас в Европе остановлена часть производственных мощностей. Например, по выпуску азотных одобрений (70%).

Эксперты прогнозируют, что в худшем случае Европе зимой не хватит 20–30 млрд куб. м газа. Это случится, если восстановится спрос на сжиженный газ в Китае, зима будет холодной и долгой, будут сбои в поставках. Если же говорить о 2023 годе, то дефицит может составить 60 млрд куб. м газа.

"Таким образом, у Европы нет комфортного пути для отказа от газа из России в ближайшие годы, только через потери для населения и экономики", — отмечает партнёр компании "Яков и партнёры" Елена Кузнецова.