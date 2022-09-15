"Газпром" математически объяснил, почему Европе не хватит газа этой зимой

Даже заполненные газовые хранилища европейских стран и Украины не гарантируют им надёжного прохождения осенне-зимнего сезона. С таким предупреждением в четверг выступила пресс-служба "Газпрома".

В компании отметили, что с начала года экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья сократился почти на 40%. При этом Европа закачала в хранилища 58 млрд кубометров газа, а надо ещё 14 млрд кубометров. Подробнее "Газпром" математически объяснил на примере Германии.

"Текущий уровень заполненности подземных хранилищ Германии — 89%, объём активного газа — 19,3 млрд кубометров. Таким образом, объём запасов газа в хранилищах Германии в настоящее время сопоставим со средним потреблением во время ОЗП в течение всего двух месяцев из шести", — отметили в компании.